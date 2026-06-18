Nella bozza dei palinsesti del prossimo autunno-inverno della Rai illustrata oggi nel Cda Rai ci sono tante conferme ma, a quanto apprende l'Adnkronos, anche novità di rilievo, come il ritorno di Duilio Giammaria con 'Petrolio', l'arrivo di Salvo Sottile a 'Ore 14 e i nuovi programmi di Roberto Inciocchi e Vittorio Brumotti, il quale dopo l'esordio estivo su Rai1 con 'Italia A/R guiderà il nuovo programma 'Ultima Chiamata' probabilmente su Rai2.

Rai1: conferme, fiction e grandi show

Su Rai1, le prime serata autunnali si giocheranno tra fiction e i tre titoli di punta dell'intrattenimento con la novità di 'Tale e Quale' con Carlo Conti al mercoledì, e la conferma di 'The Voice' con Antonella Clerici al venerdì (6 puntate 'Senior', cui seguiranno 6 puntate 'Kids' e poi 6 puntate 'Generation') e di 'Ballando con le Stelle' con Milly Carlucci al sabato (con la possibile novità di Barbara D'Urso in giuria). Al mattino sarebbe confermatissima sia la coppia di '1Mattina News', composta da Maria Soave e Tiberio Timperi, che quella di 'Unomattina', con Massimiliano Ossini affiancato da Daniela Ferolla. Nel mezzogiorno della rete ammiraglia resta salda Antonella Clerici con 'È sempre mezzogiorno'. Come resterebbe tutto confermato il pomeriggio, da 'La volta buona' di Caterina Balivo a 'La Vita in Diretta' di Alberto Matano, fino a 'L'Eredità' di Marco Liorni. Stesso discorso per 'Affari Tuoi' nel prime time con Stefano de Martino. Nel weekend di Rai1 torneranno anche 'Bar Centrale' di Elisa Isoardi e 'Ciao Maschio' di Nunzia De Girolamo. Infine, 'Domenica In' vedrà confermata Mara Venier. Al momento dovrebbe essere confermato al suo fianco anche Tommaso Cerno mentre bisognerà attendere per la chiusura della squadra.

Rai2, nuovi talk e conferme di punta

Su Rai2, le novità riguardano principalmente il nuovo talk di Roberto Inciocchi nella prima serata del mercoledì e l'approdo di Salvo Sottile alla guida di 'Ore 14', al posto di Milo Infante passato a Mediaset. Mentre è confermatissimo 'Belve' di Francesca Fagnani ma anche 'Boss in incognito' con Elettra Lamborghini. In seconda serata tornerà anche 'Linea di confine' con Antonino Monteleone. Nel pomeriggio resta saldo, forte della media del 6% ottenuta nella stagione appena conclusa, 'Bellamà' di Pierluigi Diaco (il conduttore ha rinnovato il suo contratto con la Rai per altri due anni), che sarà preceduto anche quest'anno dal 31 agosto da 'Aspettando Bellamà', con il meglio dei provini (5000 canditati e 300 finalisti) e la scelta del nuovo cast di concorrenti tra Boomer e Gen Z.

Rai3, conduzioni ancora in bilico

Su Rai3 ancora incerte le conduzioni dei due programmi finora condotti da Sottile e Inciocchi, ovvero 'Far West' e 'Agorà': per entrambi la Rai starebbe valutando diverse candidature sia femminili che maschili, alcune anche di professionisti esterni all'azienda, anche se per 'Far West' era circolato insistentemente il nome di Monteleone e per 'Agorà' quello di Annalisa Bruchi. La decisione dovrebbe arrivare in tempo per la 'presa d'atto' della stesura definitiva dei palinsesti da parte del Cda, nella seduta del primo luglio.

Nel prime time della terza rete, accanto ai titoli storici come 'Chi l'ha visto?', tornerà da novembre in prime time - a quanto apprende l'Adnkronos - 'Petrolio' di Duilio Giammaria. L'8 novembre inoltre inizierà la nuova stagione di 'Report', che dovrebbe andare in onda per 12 puntate fino a gennaio, seguito in seconda serata, come lo scorso anno, da 'Allegro ma non troppo' di Luca Barbareschi. In prima serata, tornerà anche il programma cult di Carlo Lucarelli 'Blu Notte - Misteri dimenticati'. Prima di 'Un posto al sole', confermatissimo anche 'Il cavallo e la torre' di Marco Damilano, mentre non risulta in palinsesto, almeno fino alla fine di dicembre, nell'acces prime time 'Via dei Matti n.0' di Stefano Bollani e Valentina Cenni.

L'altra grande novità - a quanto apprende l'Adnkronos - riguarda Vittorio Brumotti, che dopo l'esordio estivo su Rai1 dal 29 giugno alle 11.30 con 'Italia A/R', condurrà un nuovo programma da dicembre, probabilmente su Rai2, dal titolo 'Ultima chiamata'.