Rai: variazioni dei programmi tv di domani

(Fotogramma)
(Fotogramma)
14 agosto 2025 | 12.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni dei programmi tv di domani:

RAI 1

23:25 Speciale TG1

00:30 Che tempo fa

00:35 RaiNews24

(Il programma Codice. La vita è digitale delle 23:20, il TG1 del 00:00, e il programma Cinematografo estate delle ore 00:35, non andranno inonda)

RAI 2

21:00 TG2 Post

21:25 (anziché 21:00) Film Con chi viaggi. 1a Visione Rai

22:40 Film La fuitina sbagliata

00:00 Paradise. La finestra sullo showbiz

01:30 Appuntamento al cinema

01:35 RaiNews24

RAI 3

14:50 NEWSROOM 2024 – AVVENTURA NEL GRANDE NORD

16:25 Geo Documentario

16:45 Il mondo con gli occhi di Overland 23: Iraq - Uganda - Somalia – Malesia

(i previsti programmi Il provinciale (14:50) e Di là dal fiume e dagli alberi (15:50), non andranno in onda).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
