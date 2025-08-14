Rai: variazioni dei programmi tv di domani

Queste le variazioni dei programmi tv di domani:
RAI 1
23:25 Speciale TG1
00:30 Che tempo fa
00:35 RaiNews24
(Il programma Codice. La vita è digitale delle 23:20, il TG1 del 00:00, e il programma Cinematografo estate delle ore 00:35, non andranno inonda)
RAI 2
21:00 TG2 Post
21:25 (anziché 21:00) Film Con chi viaggi. 1a Visione Rai
22:40 Film La fuitina sbagliata
00:00 Paradise. La finestra sullo showbiz
01:30 Appuntamento al cinema
01:35 RaiNews24
RAI 3
14:50 NEWSROOM 2024 – AVVENTURA NEL GRANDE NORD
16:25 Geo Documentario
16:45 Il mondo con gli occhi di Overland 23: Iraq - Uganda - Somalia – Malesia
(i previsti programmi Il provinciale (14:50) e Di là dal fiume e dagli alberi (15:50), non andranno in onda).