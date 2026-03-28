Rai: variazioni dei programmi tv di oggi

Queste le variazioni ai dei programmi tv di oggi:
RAI 1
07:05 Linea Verde - In Irpinia per la vendemmia (anziché Rai Parlamento Settegiorni)
07:55 Che tempo fa
-------
00:15 (anziché 23:55) TG1 Sera
RAI 2
06:00 Telefilm Un ciclone in convento: “Cattivi presagi” e “Cercatori d’oro” (anziché gli episodi previsti)
------
19:00 Telefilm F.B.I.: “Questa è la mia terra” e “Crisi di identità” (anziché gli episodi previsti)
20:30 TG2 -20.30
------
23:00 Telefilm F.B.I. International: “Niente di improvviso” (anziché Telefilm The Rookie)
RAI 3
10:05 Documentario Geo Golfo Ribelle (anziché Punto Europa)
------
21:30 La pelle del Mondo (anziché film Erano ragazzi in barca)
23.30 Blob