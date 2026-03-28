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Rai: variazioni dei programmi tv di oggi

Rai: variazioni dei programmi tv di oggi
28 marzo 2026 | 07.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

 

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Queste le variazioni ai dei programmi tv di oggi:

RAI 1

07:05 Linea Verde - In Irpinia per la vendemmia (anziché Rai Parlamento Settegiorni)

07:55 Che tempo fa

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00:15 (anziché 23:55) TG1 Sera

 

RAI 2

06:00 Telefilm Un ciclone in convento: “Cattivi presagi” e “Cercatori d’oro” (anziché gli episodi previsti)

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19:00 Telefilm F.B.I.: “Questa è la mia terra” e “Crisi di identità” (anziché gli episodi previsti)

20:30 TG2 -20.30

------

23:00 Telefilm F.B.I. International: “Niente di improvviso” (anziché Telefilm The Rookie)

 

RAI 3

10:05 Documentario Geo Golfo Ribelle (anziché Punto Europa)

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21:30 La pelle del Mondo (anziché film Erano ragazzi in barca)

23.30 Blob

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variazioni programmi tv
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