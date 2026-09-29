Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
01:30 (anziché 02:00) Che tempo fa
01:35 Reazione a catena
02:50 Provaci ancora prof 6: “”Le ali spezzate”
04:25 RaiNews24
RAI 2
Nessuna variazione
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Speciale TGR - "78° Prix Italia - 2026"
16:35 Rai Parlamento Telegiornale
16:40 Aspettando Geo
(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:45, non sarà trasmesso)