Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
14:00 Ore 14
15:40 (anziché 15:25) Giro del Veneto - Ciclismo su strada
17:00 La Porta Magica
19:00 Telefilm N.C.I.S. Hawai'i: “Predatori” e “Bersagli” (anziché gli episodi previsti)
23:15 Telefilm Ca c'est Paris! Questa è Parigi: “La diva domata” (anziché gli episodi previsti)
00:25 (anziché 01:30) Radio2 Social Club
- Meteo 2
01:40 La Porta Magica
02:30 Film Ailo - Un'avventura tra i ghiacci
03:50 Telefilm Le leggi del cuore
04:35 Telefilm Rex: “Soldato futuro”
RAI 3
14:50 LEONARDO
15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati "Question Time" Interrogazioni a risposta Immediata. A cura di Rai Parlamento
16:10 PIAZZA AFFARI
16:20 TG3 LIS
16:25 Rai Parlamento Telegiornale
16:30 Aspettando Geo
(Il Telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non andrà in onda)