circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

14 ottobre 2025 | 19.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

14:00 Ore 14

15:40 (anziché 15:25) Giro del Veneto - Ciclismo su strada

17:00 La Porta Magica

19:00 Telefilm N.C.I.S. Hawai'i: “Predatori” e “Bersagli” (anziché gli episodi previsti)

23:15 Telefilm Ca c'est Paris! Questa è Parigi: “La diva domata” (anziché gli episodi previsti)

00:25 (anziché 01:30) Radio2 Social Club

- Meteo 2

01:40 La Porta Magica

02:30 Film Ailo - Un'avventura tra i ghiacci

03:50 Telefilm Le leggi del cuore

04:35 Telefilm Rex: “Soldato futuro”

RAI 3

14:50 LEONARDO

15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati "Question Time" Interrogazioni a risposta Immediata. A cura di Rai Parlamento

16:10 PIAZZA AFFARI

16:20 TG3 LIS

16:25 Rai Parlamento Telegiornale

16:30 Aspettando Geo

(Il Telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non andrà in onda)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
