Rai: variazioni programmi tv di domani

08 marzo 2026 | 10.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

12:10 E' sempre mezzogiorno! Menù (anziché E' sempre mezzogiorno)

 

RAI 2

15:00 Ciclismo su strada. Tirreno – Adriatico 1^ tappa Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (LU)

(anziché Tirreno – Adriatico 2^ tappa Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (LU))

Telecronaca Stefano Rizzato Commento tecnico Stefano Garzelli Interviste Franco Bortuzzo

19:00 9-1-1 Lone Star: “Da entrambe le parti, ora” (anziché “Disastri ferroviar”)

19:40 Telefilm 9-1-1: “Maschere” (anziché “Nessun posto è come casa”)

04:15 Telefilm The Good Doctor: “La rinascita” (anziché “La famiglia”)

 

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
