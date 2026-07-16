Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
01:40 (anziché 01:30) Che tempo fa
01:35 Reazione a catena
03:00 (anziché 02:50) Serie tv Il Restauratore 2: “Il vampiro” e “Alle corde” (anziché gli episodi previsti)
04:45 Rainews24
RAI 2
11:15 Serie TV Crociere di nozze: “Barcellona” (anziché “L'Isola di Jersey”)
19:45 Telefilm Blue Bloods: “Il mestiere” (anziché “La divisa”)
04:40 Telefilm Rex: “Celeste”
05:25 (anziché 04:45) Zio Gianni
05:30 Piloti
(Il programma Impazienti, previsto alle 05:05, non sarà trasmesso)
RAI 3
Nessuna variazione