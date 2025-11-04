Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
21:30 Il Commissario Montalbano - La Danza del Gabbiano (anziché il film La ragazza del mare)
02:50 Una pallottola nel cuore - Il passato che ritorna (anziché La squadra)
RAI 2
06:50 Telefilm Un ciclone in convento: “- Metodi pirateschi” e “Il duello”
(I programmi Heartland, previsto alle 06:50, e “La Porta Magica”, previsto alle 07:35, non saranno trasmessi)
17:00 Telefilm Candice Renoir: “Tutto arriva a chi sa aspettare” (anziché La porta magica)
01:10 (anziché 00:45) Radio2 Social Club
02:20 Film Guarda in alto
03:45 Telefilm Le leggi del cuore
05:10 Zio Gianni
(Il telefilm Rex, previsto alle 04:45, non sarà trasmesso)
05:30 Piloti
RAI 3
15.00 In diretta dalla Camera dei Deputati "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata A cura di Rai Parlamento
16.00 PIAZZA AFFARI
16.10 TG3 LIS
16.15 Rai Parlamento Telegiornale
16.20 Aspettando Geo/Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25 , non sarà trasmesso)