Rai: variazioni programmi tv di domani

04 novembre 2025 | 19.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

21:30 Il Commissario Montalbano - La Danza del Gabbiano (anziché il film La ragazza del mare)

02:50 Una pallottola nel cuore - Il passato che ritorna (anziché La squadra)

RAI 2

06:50 Telefilm Un ciclone in convento: “- Metodi pirateschi” e “Il duello”

(I programmi Heartland, previsto alle 06:50, e “La Porta Magica”, previsto alle 07:35, non saranno trasmessi)

17:00 Telefilm Candice Renoir: “Tutto arriva a chi sa aspettare” (anziché La porta magica)

01:10 (anziché 00:45) Radio2 Social Club

02:20 Film Guarda in alto

03:45 Telefilm Le leggi del cuore

05:10 Zio Gianni

(Il telefilm Rex, previsto alle 04:45, non sarà trasmesso)

05:30 Piloti

RAI 3

15.00 In diretta dalla Camera dei Deputati "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata A cura di Rai Parlamento

16.00 PIAZZA AFFARI

16.10 TG3 LIS

16.15 Rai Parlamento Telegiornale

16.20 Aspettando Geo/Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25 , non sarà trasmesso)

Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
