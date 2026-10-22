Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
00:10 TG1 Sera
00:15 TV7
01:25 La Nottatanza
02:20 (anziché 01:25) Che tempo fa
02:25 Sottovoce e dintorni
03:55 Telefilm Doc Martin 2: “Old dogs”
04:40 RaiNews24
(Il programma L’Eredità, previsto alle 03:00, non sarà trasmesso)
RAI 2
06:00 Radio2 Social Club
07:05 Telefilm Baywach: “Il mostro della baia”
(I telefilm Medici in corsia (ore 06:00) e La grande vallata (ore 06:10) non andranno in onda)
17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “La combattente” (anziché “Un angelo sceso dal cielo”)
00:30 (anziché 01:45) Film Metti una notte (anziché Radio2 Social Club)
01:55 Appuntamento al cinema
02:00 (anziché 03:05) Telefilm The Bad Guy: “Montecristo”
02:45:Telefilm The Bad Guy: “Itaca”
03:40 Zio Gianni
03:50 Impazienti
04:10 Piloti
RAI 3