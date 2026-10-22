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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
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22 ottobre 2026 | 19.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

00:10 TG1 Sera

00:15 TV7

01:25 La Nottatanza

02:20 (anziché 01:25) Che tempo fa

02:25 Sottovoce e dintorni

03:55 Telefilm Doc Martin 2: “Old dogs”

04:40 RaiNews24

(Il programma L’Eredità, previsto alle 03:00, non sarà trasmesso)

RAI 2

06:00 Radio2 Social Club

07:05 Telefilm Baywach: “Il mostro della baia”

(I telefilm Medici in corsia (ore 06:00) e La grande vallata (ore 06:10) non andranno in onda)

17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “La combattente” (anziché “Un angelo sceso dal cielo”)

00:30 (anziché 01:45) Film Metti una notte (anziché Radio2 Social Club)

01:55 Appuntamento al cinema

02:00 (anziché 03:05) Telefilm The Bad Guy: “Montecristo”

02:45:Telefilm The Bad Guy: “Itaca”

03:40 Zio Gianni

03:50 Impazienti

04:10 Piloti

RAI 3

Riproduzione riservata
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