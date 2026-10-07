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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
07 ottobre 2026 | 19.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

10:00 TG2 Italia Europa

10:30 Camera dei Deputati. Dichiarazioni di voto finale della proposta di legge: Disposizioni in materia

di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

A cura di Rai Parlamento

12:40 Radio2 Social Club – Clip

13:00 TG2 - GIORNO

(I progtrammi TG2 Flash (delle 10:55), TG2 Sport (delle 11:00) e il TV MOVIE Crociere di Nozze – Corsica (delle 11:10) non saranno trasmessi)

17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Dov'è andato Semir?”

00:15 Francesco d’Assisi e i suoi ribelli

Francesco, la rottura

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

15:55 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:05 TG3 LIS

16:10 Rai Parlamento Telegiornale

16:15 Aspettando Geo

(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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