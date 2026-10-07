Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
10:00 TG2 Italia Europa
10:30 Camera dei Deputati. Dichiarazioni di voto finale della proposta di legge: Disposizioni in materia
di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
A cura di Rai Parlamento
12:40 Radio2 Social Club – Clip
13:00 TG2 - GIORNO
(I progtrammi TG2 Flash (delle 10:55), TG2 Sport (delle 11:00) e il TV MOVIE Crociere di Nozze – Corsica (delle 11:10) non saranno trasmessi)
17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Dov'è andato Semir?”
00:15 Francesco d’Assisi e i suoi ribelli
Francesco, la rottura
RAI 3
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
15:55 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:05 TG3 LIS
16:10 Rai Parlamento Telegiornale
16:15 Aspettando Geo
(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)