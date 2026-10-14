Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

02:55 Serie tv Provaci ancora prof! 7: “Sangue nel cortile” (anziché l’episodio previsto)

RAI 2

17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Vendetta” 2^ parte (anziché “Sangue sporco”)

04:15 Telefilm Rex: “Ladri d'autore” 1^ parte

05:00 (anziché 04:40) Piloti

(I programmi Zio Gianni e Impazienti, delle 04:20 e 04:30, non saranno trasmessi)

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)