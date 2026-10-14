circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
Segui Adnkronos su Google
14 ottobre 2026 | 19.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

02:55 Serie tv Provaci ancora prof! 7: “Sangue nel cortile” (anziché l’episodio previsto)

 

RAI 2

17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Vendetta” 2^ parte (anziché “Sangue sporco”)

04:15 Telefilm Rex: “Ladri d'autore” 1^ parte

05:00 (anziché 04:40) Piloti

(I programmi Zio Gianni e Impazienti, delle 04:20 e 04:30, non saranno trasmessi)

 

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
domani rai variazioni programmi
Vedi anche
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video
Otto banditi assaltano il caveau di un'azienda orafa, il video del tentato colpo ad Arezzo
News to go
Polizia locale, ok Senato in via definitiva a delega a governo
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video
Kosovo: torna all'Italia il comando Kfor, oggi a Pristina cerimonia ufficiale - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza