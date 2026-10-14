Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:55 Serie tv Provaci ancora prof! 7: “Sangue nel cortile” (anziché l’episodio previsto)
RAI 2
17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Vendetta” 2^ parte (anziché “Sangue sporco”)
04:15 Telefilm Rex: “Ladri d'autore” 1^ parte
05:00 (anziché 04:40) Piloti
(I programmi Zio Gianni e Impazienti, delle 04:20 e 04:30, non saranno trasmessi)
RAI 3
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)