Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
11:55 E' sempre mezzogiorno menù – speciale
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16:00 Tennis - Semifinale di Coppa Davis 2026: Italia vs Cechia
Telecronaca Maurizio Fanelli Commento tecnico Diego Nargiso
In studio Umberto Martini e Paolo Bertolucci
17:55 (anziché 16:45) TG 1
Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati
20:00 Tg1
(La soap Il Paradiso delle Signore (delle 16:00) e i programmi Vita in diretta (delle 16:55) e L’Eredità (delle 18:40) non saranno trasmessi)
RAI 2
00:35 (anziché 00:45) Happy Family
02:10 Appuntamento al cinema
02:15 Telefilm Hudson & Rex: “La casa sulla collina” e “La vita segreta di Levi”
04:20 Piloti
RAI 3
Nessuna varizione