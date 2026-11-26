Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

11:55 E' sempre mezzogiorno menù – speciale

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16:00 Tennis - Semifinale di Coppa Davis 2026: Italia vs Cechia

Telecronaca Maurizio Fanelli Commento tecnico Diego Nargiso

In studio Umberto Martini e Paolo Bertolucci

17:55 (anziché 16:45) TG 1

Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati

20:00 Tg1

(La soap Il Paradiso delle Signore (delle 16:00) e i programmi Vita in diretta (delle 16:55) e L’Eredità (delle 18:40) non saranno trasmessi)

RAI 2

00:35 (anziché 00:45) Happy Family

02:10 Appuntamento al cinema

02:15 Telefilm Hudson & Rex: “La casa sulla collina” e “La vita segreta di Levi”

04:20 Piloti

RAI 3

Nessuna varizione