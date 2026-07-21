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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
21 luglio 2026 | 19.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

21:00 TG2 Post

21:20 Telefilm Boston Blue: “Fede e famiglia”, “Compagni di squadra” e “Trascorsi” 1^ Visione Rai

(anziché Radio2 Live. Il cielo è sempre più blu)

23:40 (anziché 00:20) Film Butcher's Crossing 1^ Visione Rai

Meteo 2

01:40 Film La follia bussa alla porta

03:00 Serie tv La Piovra 8: “Lo scandalo”

04:30 Telefilm Rex: “giorni della mantide”

05:15 Impazienti

05:25 Piloti

05:30 Ritorno a Las Sabinas

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS

16:05 Rai Parlamento Telegiornale

16:10 Di là dal fiume e tra gli alberi

17:15 Overland 21 Il Grande Nord Europa

18:05 Geo Magazine

(Il programma Il Provinciale, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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