Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
21:00 TG2 Post
21:20 Telefilm Boston Blue: “Fede e famiglia”, “Compagni di squadra” e “Trascorsi” 1^ Visione Rai
(anziché Radio2 Live. Il cielo è sempre più blu)
23:40 (anziché 00:20) Film Butcher's Crossing 1^ Visione Rai
Meteo 2
01:40 Film La follia bussa alla porta
03:00 Serie tv La Piovra 8: “Lo scandalo”
04:30 Telefilm Rex: “giorni della mantide”
05:15 Impazienti
05:25 Piloti
05:30 Ritorno a Las Sabinas
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:00) TG3 LIS
16:05 Rai Parlamento Telegiornale
16:10 Di là dal fiume e tra gli alberi
17:15 Overland 21 Il Grande Nord Europa
18:05 Geo Magazine
(Il programma Il Provinciale, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)