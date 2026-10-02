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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
02 ottobre 2026 | 19.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

08:20 Tg1 Dialogo - "San Francesco, la nostra storia"

11:25 Linea Verde Racconti – Roma (anziché Linea Verde Racconti – Taranto)

RAI 2

21:20 Telefilm N.C.I.S.: “Voltare pagina” (anziché “Spegni e riaccendi”) 1^ Visione Rai

22:10 Telefilm N.C.I.S.: “I tesori nascosti” (anziché “Edna”) 1^ Visione Rai

23:00 Telefilm N.C.I.S.: “SOS” (anziché N.C.I.S. Sydney - Ambizione bionda) 1^ Visione Rai

23:45 TG2 - Storie. I racconti della settimana

RAI 3

13:00 Documentario One more jump (anziché documentario Iuventa)

16:40 (anziché 16:25) La Biblioteca dei Sentimenti

23.45 (anziché 00:00) TG3 Mondo

00:10 TG3 Agenda del Mondo

00:15 meteo

00:20 Per la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza Ciclo Mai visti prima

Non dirmi che hai paura Prima Visione TV

01:55 Appuntamento al cinema

02:00 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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