Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
08:20 Tg1 Dialogo - "San Francesco, la nostra storia"
11:25 Linea Verde Racconti – Roma (anziché Linea Verde Racconti – Taranto)
RAI 2
21:20 Telefilm N.C.I.S.: “Voltare pagina” (anziché “Spegni e riaccendi”) 1^ Visione Rai
22:10 Telefilm N.C.I.S.: “I tesori nascosti” (anziché “Edna”) 1^ Visione Rai
23:00 Telefilm N.C.I.S.: “SOS” (anziché N.C.I.S. Sydney - Ambizione bionda) 1^ Visione Rai
23:45 TG2 - Storie. I racconti della settimana
RAI 3
13:00 Documentario One more jump (anziché documentario Iuventa)
16:40 (anziché 16:25) La Biblioteca dei Sentimenti
23.45 (anziché 00:00) TG3 Mondo
00:10 TG3 Agenda del Mondo
00:15 meteo
00:20 Per la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza Ciclo Mai visti prima
Non dirmi che hai paura Prima Visione TV
01:55 Appuntamento al cinema
02:00 Fuori Orario. Cose (mai) viste