Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
06:50 (anziché 07:45) Telefilm Heartland: “L'ultimo addio”
07:35 La Porta Magica
08:30 TG2
(Il programma On Ari, previsto dalle 06:45 alle 07:45, non andrà in onda)
18:05 – 20:30 Italia – Giappone Calcio. Nazionale femminile
(Il TG Sport Sera, previsto dalle 19:05, non andrà in onda)
01:55 Freeze
04:25 (anziché 04:35) Telefilm Le leggi del cuore
05:50 Zio Gianni Gianni complottista
(I programmi La Porta Magica, previsto alle 04:00, e Piloti, previsto alle 05:55 non andranno in onda)
RAI 3
Nessuna variazione