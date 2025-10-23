circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

23 ottobre 2025 | 19.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

06:50 (anziché 07:45) Telefilm Heartland: “L'ultimo addio”

07:35 La Porta Magica

08:30 TG2

(Il programma On Ari, previsto dalle 06:45 alle 07:45, non andrà in onda)

18:05 – 20:30 Italia – Giappone Calcio. Nazionale femminile

(Il TG Sport Sera, previsto dalle 19:05, non andrà in onda)

01:55 Freeze

04:25 (anziché 04:35) Telefilm Le leggi del cuore

05:50 Zio Gianni Gianni complottista

(I programmi La Porta Magica, previsto alle 04:00, e Piloti, previsto alle 05:55 non andranno in onda)

RAI 3

Nessuna variazione

