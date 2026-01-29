circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

29 gennaio 2026 | 18.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

08:35 – 09:20 (anziché 08:35 - 09:50) UnoMattina

08:55 Rai Parlamento Telegiornale

09:00 TG1 L.I.S.

09:20 Dalla Corte Suprema di Cassazione, inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026

A cura del TG1. Telecronaca di Alessio Zucchini. Regia di Luigi Zaccaria

11:00 (anziché 09:50) Storie italiane

16:55 (anziché 17:05) Vita in Diretta

00:10 (anziché 23:55) Tg1 Sera

00:15 Tv7

01:25 Che tempo fa

01:30 L’Eredità

02:45 Fiction Ho sposato uno sbirro 2: “Una piccola sorpresa” e “La cattiva strada”

04:35 RaiNews24

RAI 2

23:40 Telefilm F.B.I. International: “Un leader, non un turista” (anziché “L'altra parte difficile”)

00:20 Radio2 Social Club

01:30 Appuntamento al cinema

01:35 Dogman

03:10 (anziché 04:40) Film La scogliera dei misteri

04:00 (anziché 03:20)Telefilm Darrow & Darrow La ciambella della verità

05:20 Zio Gianni La fidanzata di Fulvio

RAI 3

09:45 Re Start

10:50 Elisir

(La rubrica Spaziolibero, prevista alle 10:40, non andrà in onda)

