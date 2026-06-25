Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
09:50 Storie italiane
10:55 Palazzo del Quirinale - Giornata mondiale contro le droghe, incontro con il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
A cura del TG1 e Rai Quirinale Telecronaca di Nadia Zicoschi
12:05 Camper Osteria Italia
RAI 2
06:00 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Il nostro posto” (anziché Telefilm La grande vallata)
06:10 (anziché 06:00) Telefilm La grande vallata
23:30 Telefilm Elsbeth: “Sì chef!” (anziché Telefilm Il commissario Lanz)
00:10 Paradise
01:40 Appuntamento al cinema
01:45 2Night
02:50 Serie Tv La Piovra 5: “Il cuore del problema”
04:45 Telefilm Rex: “Il pettirosso fantasma”
05:30 Impazienti
05:40 Piloti
05:45 Telefilm Un ciclone in convento
(Il programma Zio Gianni, previsto alle 05:15, non sarà trasmesso)
RAI 3
Nessuna variazione