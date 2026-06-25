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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
25 giugno 2026 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

09:50 Storie italiane

10:55 Palazzo del Quirinale - Giornata mondiale contro le droghe, incontro con il Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella

A cura del TG1 e Rai Quirinale Telecronaca di Nadia Zicoschi

12:05 Camper Osteria Italia

RAI 2

06:00 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Il nostro posto” (anziché Telefilm La grande vallata)

06:10 (anziché 06:00) Telefilm La grande vallata

23:30 Telefilm Elsbeth: “Sì chef!” (anziché Telefilm Il commissario Lanz)

00:10 Paradise

01:40 Appuntamento al cinema

01:45 2Night

02:50 Serie Tv La Piovra 5: “Il cuore del problema”

04:45 Telefilm Rex: “Il pettirosso fantasma”

05:30 Impazienti

05:40 Piloti

05:45 Telefilm Un ciclone in convento

(Il programma Zio Gianni, previsto alle 05:15, non sarà trasmesso)

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
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Tag
domani rai variazioni programmi
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