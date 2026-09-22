Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
11:00 TG Sport
18:35 TG Sport
20:30 TG2
20:55 Campionato Europeo maschile di Pallavolo - Quarto di Finale
Italia – Finlandia
Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta In studio: Edi Dembinski e Matteo Piano
23:00 80 Years Old – Fipav Anniversary 1946 – 2026
(Il programma TG2 Post (delle 21:00) e i film Con Air (delle 21:20) e Il campione (delle 23:25) non saranno trasmessi)
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)