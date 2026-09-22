Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

11:00 TG Sport

18:35 TG Sport

20:30 TG2

20:55 Campionato Europeo maschile di Pallavolo - Quarto di Finale

Italia – Finlandia

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta In studio: Edi Dembinski e Matteo Piano

23:00 80 Years Old – Fipav Anniversary 1946 – 2026

(Il programma TG2 Post (delle 21:00) e i film Con Air (delle 21:20) e Il campione (delle 23:25) non saranno trasmessi)

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)