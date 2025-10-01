Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:50 Il Maresciallo Rocca 3: “Un amore grande” (anziché “Per fatto personale”)
04:30 RaiNews24
(Il programma Techetechetè notte, previsto alle 04:30, non sarà trasmesso)
RAI 2
11:10 Serie TV La Nave dei Sogni – Tanzania (anziché I Fatti Vostri)
13:00 TG2 Giorno
00:30 Pet Anatomy: “Per amore e per coraggio” e “Un pesce fuor d’acqua” (anziché la puntata prevista)
01:35 (anziché 01:05) Radio2 Social Club
02:50 La Porta Magica
03:40 Film Il ladro di giorni
05:40 Zio Gianni
(il telefilm Le leggi del cuore (04:50) non andrà in onda)
RAI 3
Nessuna variazione