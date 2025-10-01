circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
01 ottobre 2025 | 19.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

02:50 Il Maresciallo Rocca 3: “Un amore grande” (anziché “Per fatto personale”)

04:30 RaiNews24

(Il programma Techetechetè notte, previsto alle 04:30, non sarà trasmesso)

RAI 2

11:10 Serie TV La Nave dei Sogni – Tanzania (anziché I Fatti Vostri)

13:00 TG2 Giorno

00:30 Pet Anatomy: “Per amore e per coraggio” e “Un pesce fuor d’acqua” (anziché la puntata prevista)

01:35 (anziché 01:05) Radio2 Social Club

02:50 La Porta Magica

03:40 Film Il ladro di giorni

05:40 Zio Gianni

(il telefilm Le leggi del cuore (04:50) non andrà in onda)

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
Vedi anche
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza