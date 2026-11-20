Dopo l’uscita cinematografica di 'Rammstein – Live In Mexico City', in oltre 1.400 cinema in più di 45 Paesi, dagli Stati Uniti all'Europa, passando per Lettonia e Costa Rica, fino al Giappone, all’Australia e oltre, i fan possono ora acquistare il film-concerto della band tedesca in formato home video, oltre all’album live integrale in versione 2 cd e Blu-ray. Nel 2022 la formazione teutonica è tornata in Nord America con la produzione da stadio più estrema mai realizzata: sette Boeing 747 e oltre 200 membri dello staff hanno trasportato oltreoceano l'esperienza pirotecnico teatrale più ambiziosa della storia del rock’n’roll, dando vita a uno spettacolo di 12 date all’aperto.

Il tour è iniziato il 21 agosto a Montréal e si è svolto in sette stadi negli Stati Uniti, prima di concludersi con una spettacolare serie di tre concerti al Foro Sol di Città del Messico, uno stadio con una capienza di 65.000 spettatori, nelle date dell'1, 2 e 4 ottobre. 'Rammstein – Live In Mexico City' è la testimonianza definitiva di quella trionfale serie di tre concerti tenuti a Città del Messico, ai quali hanno assistito quasi 200.000 fan, e del tour mondiale negli stadi che, dal 2019 al 2024, ha riempito i campi da calcio di tutto il mondo di fan e fiamme.

Girato in 4K dal pluripremiato regista Paul Dugdale (già autore di lavori con The Rolling Stones, Taylor Swift, Elton John e Adele), il film-concerto di durata cinematografica porta sul grande schermo il fuoco e l’adrenalina dell’inimitabile esperienza dal vivo dei Rammstein. La band si scatena in versioni monumentali, degne dei più grandi stadi, di brani che ripercorrono l'intera carriera, tra cui 'Armee der Tristen', 'Deutschland', 'Du Riechst So Gut', 'Sonne', 'Du Hast', la rara esecuzione di 'Te Quiero Puta!' e molti altri.