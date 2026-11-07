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Alberto Ravagnani, la confessione dopo l'intervista di Diaco: "Non ero a mio agio, partivo già turbato"

La riflessione dell'ex prete dopo l'intervista di Pierluigi Diaco a BellaMa'

Milly Carlucci, Alberto Ravagnani, Erika Martinelli - Ballando con le stelle
Milly Carlucci, Alberto Ravagnani, Erika Martinelli - Ballando con le stelle
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07 novembre 2026 | 23.39
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Alberto Ravagnani torna sulla pista di Ballando con le stelle e lo fa con il sorriso, senza però nascondere il disagio causato dalla polemica che lo ha travolto negli ultimi giorni dopo l'intervista a BellaMa'. L'ex sacerdote ha raccontato di aver vissuto giorni "intensi", ammettendo di aver pensato inizialmente di riuscire a "gestire l'imprevisto", senza però riuscirci del tutto. "Non mi sento a mio agio dopo quello che è accaduto. Ho rifiutato diversi inviti a programmi noti, preferisco non andare al momento", ha confessato in diretta.

Ravagnani, senza entrare troppo nei dettagli, ha ammesso di essere entrato nel salotto di Pierluigi Diaco già "turbato", facendo poi riferimento anche ad alcuni episodi avvenuti dietro nei camerini di BellaMa': "Alcune situazioni che non mi hanno permesso di andare davanti al pubblico sereno", ha spiegato. Nella clip prima della performance, l'ex prete si è confidato con la sua insegnante di ballo, tornando sull'intervista: "Ho percepito un po' di violenza, nel tentativo di forzare la mia privacy. Non c'è nessun dovere di dare delle risposte sulla propria vita privata".

Dopo la performance, sulla vicenda è intervenuto anche Ivan Zazzaroni che con commento netto ha denunciato quanto accaduto: "Io ero in Italia, ma mi è sembrato di essere in Arabia Saudita. È un non tema nel 2026 l'orientamento sessuale, non può essere né una domanda né una risposta".

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