Renzo Arbore annuncia "Casa Arbore": "E regalerò tutti i gilet a Foggia"

Una telefonata a sorpresa, tra ricordi, musica e radici pugliesi. Renzo Arbore è intervenuto in diretta su RTL 102.5 durante "Protagonisti", il programma condotto da Francesco Fredella insieme a Simioli e Taranto, regalando agli ascoltatori un annuncio che riguarda uno dei simboli più riconoscibili del suo stile: i celebri gilet.

La conversazione è partita dalla canzone napoletana, tema al centro di un evento all'Arena di Verona dedicato alla candidatura Unesco. Arbore ha ricordato il suo lungo impegno nella diffusione della tradizione musicale partenopea nel mondo.

"Ho fatto 1.600 concerti in giro per il mondo portando la canzone napoletana", ha raccontato.

A quel punto Fredella ha scherzato su una delle passioni più note dell'artista: la collezione di gilet accumulata negli anni durante i viaggi internazionali.

"Avrai comprato un gilet in ogni città del mondo", gli ha detto il conduttore.

La risposta di Arbore ha aperto una finestra su un progetto a cui è particolarmente legato: "Vero, ma li regalo tutti a Foggia, la mia città, dove sei nato anche tu. Lì presto prenderà forma Casa Arbore, uno spazio unico con il mondo arboriano".

Un'iniziativa che punta a custodire e valorizzare il patrimonio artistico, musicale e culturale costruito in decenni di carriera da uno dei protagonisti della radio e della televisione italiana.

La telefonata si è conclusa nel segno dell'amicizia e dell'appartenenza alla stessa terra. Fredella ha ricordato un concerto dell'Orchestra Italiana tenuto a Foggia e tra i due è nato un divertente scambio in dialetto foggiano, che ha strappato sorrisi agli ascoltatori e chiuso l'intervento con un omaggio alle proprie origini.

Ancora una volta Arbore ha mostrato il legame profondo con la sua città natale, destinazione finale non solo dei suoi ricordi, ma anche di uno degli elementi più iconici della sua immagine pubblica: quei gilet diventati nel tempo una vera e propria firma stilistica.