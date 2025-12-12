circle x black
Riccardo Chailly torna sabato sul podio della Scala dopo il malore

Le sue condizioni sono migliorate

Il maestro Riccardo Chailly alla Scala di Milano (Fotogramma/Ipa)
12 dicembre 2025 | 18.29
Redazione Adnkronos
Riccardo Chailly tornerà domani, sabato 13 dicembre, a dirigere Lady Macbeth, dopo il malore di mercoledì scorso. A darne notizia è la stessa Scala di Milano Una promessa mantenuta, visto che ieri sui social aveva scritto che "sarebbe tornato molto presto", dopo il ricovero al Centro cardiologico Monzino.

Il malore

Il maestro Chailly è stato colto da un malore mercoledì sera, mentre dirigeva la seconda recita di 'Una lady Macbeth del distretto di Mcensk' al Teatro alla Scala. La rappresentazione era stata interrotta e il 72enne era stato portato con l'ambulanza per accertamenti al Monzino di Milano.

riccardo chailly malore riccardo chailly salute riccardo chailly malore alla scala riccardo chailly news
