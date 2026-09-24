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Roberto Vecchioni, concerto annullato a Salerno per "motivi di salute"

Il cantautore si sarebbe dovuto esibire domani, 25 settembre, al Teatro Verdi di Salerno

Roberto Vecchioni - fotogramma/ipa
Roberto Vecchioni - fotogramma/ipa
24 settembre 2026 | 14.24
Marica Di Giovanni
LETTURA: 3 minuti

Roberto Vecchioni è stato costretto ad annullare il concerto previsto per domani, 25 settembre, al Teatro Verdi di Salerno per "motivi di salute". Ad annunciarlo è stata l'organizzazione dell'evento che augura all'artista una "pronta guarigione". L'artista avrebbe dovuto ricevere il Premio 'Grandi Protagonisti dello Spettacolo' nell'ambito della 38ma edizione del Premio Charlot.

Tuttavia, l'evento, per chi ha già acquistato il biglietto, è confermato, ma il programma subirà delle variazioni: "La Montecarlo Big Band, diretta dal maestro Angelo Abate, proporrà un viaggio musicale tra le sonorità dello swing, del jazz e dei grandi classici, reinterpretati e riarrangiati per grande orchestra. Ospite d'eccezione sarà Enrico Brignano, al quale sarà conferito il Premio Charlot Grandi Protagonisti dello Spettacolo".

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concerto annullato motivi di salute Premio Charlot
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