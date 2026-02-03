circle x black
Cerca nel sito
 

Rocio Munoz Morales: "Raoul Bova? Non sospettavo nulla, mi è caduto il mondo addosso"

L'attrice spagnola ha rotto il silenzio dopo la separazione da Raoul Bova

Rocio Munoz Morales - fotogramma/ipa
Rocio Munoz Morales - fotogramma/ipa
03 febbraio 2026 | 17.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo mesi di silenzio, Rocio Munoz Morales ha deciso di parlare pubblicamente della separazione da Raoul Bova, una vicenda che, a suo malgrado, l'ha vista coinvolta in uno scandalo mediatico. Al centro della bufera, la diffusione di messaggi privati che l'ex compagno Raoul Bova mandava alla giovane modella Martina Ceretti, confermando così il tradimento.

In una lunga intervista a Vanity Fair, l'attrice 37enne ha spiegato le ragioni della sua scelta di rimanere lontano dai riflettori: "Ho scelto di rimanere in silenzio per tutelare le mie figlie, e perché non mi apparteneva quello che mi stava succedendo intorno, così grottesco e sgradevole".

Ripercorrendo la fine della reazione, Morales ha sottolineato: "Siamo stati una famiglia fino alla scorsa estate, fino al momento in cui il mondo mi è caduto addosso". E alla domanda se avesse avuto sospetti di infedeltà, l'attrice ha risposto in modo netto: "Mai". E sulle relazioni, Rocio Munoz Morales, ha le idee chiare: “Non giudico le coppie aperte, ma la nostra di sicuro non lo era".

Nel corso dell'intervista l'attrice ha affrontato anche i rumors che l'hanno vista protagonista negli scorsi mesi accanto a volti noti. Su Stefano De Martino ha precisato: "È un professionista che stimo e un-amico-e-basta. Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua: è successo ad altra gente nello stesso giorno".

Un tono diverso, invece, su Andrea Iannone: "Ci conosciamo da pochissimo. Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rocio Munoz Morales andrea iannone
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza