Papà a 64 anni, la rock star anni '80 dà il benvenuto al suo terzo figlio

Ha dato il benvenuto al suo terzo figlio, il primo, con la moglie, che ha 26 anni meno di lui

Roland Orzabal - fotogramma/ipa
25 settembre 2025 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Roland Orzabal, la rock star anni ’80 e chitarrista dei ‘Tears for Fears’ è diventato di nuovo papà a 64 anni. Roland ha dato il benvenuto a una bambina con la sua seconda moglie Emily, che ha 26 anni meno di lui.

La moglie Emily ha partorito a giugno. A confermare la notizia, il compagno della band, Curt Smith, che ha dichiarato in un'intervista rilasciata a 'Vulture': "Avremmo dovuto andare in tour quest'estate, ma Roland e sua moglie hanno avuto un bambino a giugno", ha detto Smith. "Quindi il tour estivo ovviamente è stato annullato perché non si vuole stare lontani da casa così vicino alla nascita di un bambino".

