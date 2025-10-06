circle x black
Roma, Franco Maresco ospite di Sentieri Selvaggi per rassegna 'Docusfera'

La retrospettiva dedicata all'autore è stata svelata nella presentazione del palinsesto degli eventi autunnali dell'associazione

Roma, Franco Maresco ospite di Sentieri Selvaggi per rassegna 'Docusfera'
06 ottobre 2025 | 17.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Al via la quinta edizione di 'Docusfera', la rassegna con cui l'associazione culturale Sentieri Selvaggi traccia le traiettorie del cinema documentario italiano contemporaneo, realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo – ministero della Cultura e del Municipio 1 Roma Centro. La proiezione di 'Steve e il Duca' e l’incontro con Germano Maccioni ha dato il via anche alla retrospettiva dedicata a Franco Maresco, le cui date sono state svelate nella presentazione del palinsesto degli eventi autunnali di Sentieri Selvaggi, tutti come sempre gratuiti su prenotazione. L' incontro con Franco Maresco è quindi in programma il 9 ottobre, dopo la proiezione delle 19.30 di 'Enzo, domani a Palermo!' (1999). L'appuntamento è nella sede dell'associazione a Roma, in Via Carlo Botta 19.

La retrospettiva continua sabato 11 ottobre, sempre a partire dalle 19:30, con due cortometraggi: 'La mia battaglia' (2016) di Maresco, conversazione con la leggendaria fotografa e sua amica Letizia Battaglia, e 'Apocalypsever – Franco Maresco' (2020) di Luis Fulvio, che ripercorre frammenti di discorsi di Maresco sul finire del lockdown. A seguire il regista Luis Fulvio incontrerà il pubblico e la redazione di Sentieri Selvaggi.

Altri due eventi completano il palinsesto della stagione dell'associazione Sentieri Selvaggi: il 10 ottobre dalle 19.30 si terrà, infatti, la presentazione delle ultime uscite editoriali di Sentieri Selvaggi, ossia due lavori monografici e l’ultimo numero della rivista cartacea SentieriSelvaggi21st. Verranno presentati, quindi, 'Tony Scott. Cinema a velocità' massima di Alessio Baronci, che affronta la carriera del regista di 'Una vita al massimo' e 'Top Gun', e 'Mike Flanagan. Liturgie del fantasma, tra cinema e tv' di Guglielmo Siniscalchi, pubblicazione incentrata su uno degli esponenti di punta dell’horror contemporaneo e realizzata con il contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali. Infine, spazio al numero 21 del cartaceo SentieriSelvaggi21st, con la cover story 'Hideo Kojima – La profezia del cinema' incentrata sul leggendario autore di 'Metal Gear' e 'Death Stranding'. Per il 25 ottobre è invece prevista la notte bianca diffusa delle scuole d’arte del Lazio, con una serata speciale aperta a tutti.

