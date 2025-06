Roma, omaggio a Bizet nei 150 anni dalla morte con 'Carmen'

Il 24 giugno (ore 21) omaggio a George Bizet per i 150 anni dalla morte con 'La Grande Musica tra Lirica e Pop', serata-evento in programma al Tempio di Venere, di fronte al Colosseo, in collaborazione con la Direzione del Parco archeologico del Colosseo diretto da Alfonsina Russo. "Partiremo dal 150esimo anniversario dalla scomparsa di Bizet rendendo omaggio alla sua opera maggiore, 'Carmen 'con i brani più noti al grande pubblico e concluderemo con la parte finale dell’opera, dove Don José uccide Carmen, per portare l’attenzione sul tema purtroppo attuale del femminicidio", ha dichiarato Pasquale Menchise, che promuove e dirige la manifestazione, nel corso della conferenza stampa che si è svolta oggi alla Camera.

"Faremo poi un omaggio alla musica lirica che ha fatto da colonna sonora al grande cinema. Nella parte finale un po’ di pop internazionale, con alcuni brani che lanceranno un messaggio di pace e speranza" - ha aggiunto. "Dopo le note di Puccini, salutate da un grande successo di pubblico la scorsa estate, la grande musica di Bizet risuonerà nella cella dedicata alla dea Venere -è intervenuta Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo - Un nuovo appuntamento organizzato dal Parco archeologico del Colosseo nell’ambito della sua ormai affermata rassegna musicale, dedicata ad un’ampia platea di romani e visitatori".

Presenti all'incontro, oltre al questore Paolo Trancassini, la conduttrice dell'evento Alma Manera, conduttrice radiofonica di Radio Rai, il tenore Piero Mazzocchetti, il sindaco di Venosa Francesco Mollica e il vicesindaco di Potenza Federica D'Andrea. "Sarà una serata crossover dove la musica abbraccerà più generi, con il maestro Menchise che valorizzerà con i suoi arrangiamenti un repertorio importante - ha dichiarato Alma Manera - Noi omaggiamo Bizet e come non citare la Carmen, una storia di femminicidio, una storia che ha una radice di gelosia estrema e che culmina nell’omicidio. Anche attraverso quest’opera, purtroppo sempre più alla ribalta della cronaca, cercheremo di sensibilizzare il pubblico sul tema".

"La musica ha un linguaggio universale che unisce tutti, non ha pregiudizi e confini e rafforza soprattutto il messaggio che vogliamo lanciare contro il femminicidio - ha sottolineato il tenore Piero Mazzocchetti. - Ma anche verso una comunione d’intenti finale che porti alla pace, soprattutto in questi giorni in cui non riusciamo ad uscire da questa impasse così difficile, la musica può dare sempre il suo contributo". "Il femminicidio è un fenomeno dilagante ed evidentemente c’è una componente culturale - ha dichiarato il Questore della Camera, Paolo Trancassini - Credo che ci sia molto da lavorare e penso che iniziative come questa siano importanti perché mettono insieme arte, cultura e un tema sociale così importante raccontato attraverso la tragica storia di Carmen"

Sul palco, l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno e l’Orchestra 131 della Basilicata accompagneranno il soprano Maria Vidal, il tenore Alessandro Fantoni e il mezzosoprano Loredana Ferrante. Nel corso della serata, spazio anche alle arie celebri che hanno fatto da colonna sonora al grande cinema, con alcune interpretazioni "pop" che creeranno un mix intrigante e di sicuro gradimento. Tra gli ospiti della serata, oltre al tenore Piero Mazzocchetti, l’attore Cesare Bocci con un monologo contro il femminicidio.