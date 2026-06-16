Rtl 102.5 accende la Notte rosa di Riccione, live J-Ax e Ditonellapiaga

Rtl 102.5 accende la Notte rosa di Riccione e porta in piazza una grande serata di musica e spettacolo dal vivo. Venerdì 19 giugno, a partire dalle 22, la radiovisione sarà protagonista dell’evento inserito nel palinsesto di Riccione Music City, con una serata a cura di Rtl 102.5 trasmessa in diretta sul canale 36 e in live streaming su Rtl 102.5 Play.

Sul palco della città romagnola sono attese le esibizioni live di J-Ax, Ditonellapiaga, Samurai Jay ed Eddie Brock. A condurre la serata saranno gli speaker della prima radio d’Italia Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini.

La festa proseguirà poi con l’intrattenimento firmato Rtl 102.5. In consolle Massimo Alberti porterà il format "'70, '80, '90 all'ora", mentre la Discoteca nazionale sarà affidata a Dj Sautufau. A completare il programma anche l’energia di Heva, Bels, Amelie e Dj Alma.