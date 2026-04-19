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Sabrina Salerno, la malattia e la paura: "Pensavo il tumore fosse tornato"

La cantante a Verissimo: "Ero in vacanza, ho sentito un nodulo. Era solo una ciste"

Sabrina Salerno
Sabrina Salerno
19 aprile 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
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"Pensavo che il tumore fosse tornato, ora sto bene". Sabrina Salerno, oggi ospite a Verissimo nella puntata di domenica 19 aprile, a Silvia Toffanin risponde alle domande sulle proprie condizioni di salute. La cantante, dopo la diagnosi di tumore al seno, si è sottoposta ad un intervento e a un ciclo di terapia. "Ora sto bene, faccio i controlli e prendo un farmaco, secondo il protocollo", dice l'artista. "Quest'estate ero in vacanza in Grecia, ero in barca, c'era anche mio figlio. Ho sentito un nodulo, non l'ho detto a nessuno. Lo sapeva solo mio marito", spiega Sabrina Salerno. "Dopo 15 giorni di silenzio, appena sono rientrata in Italia sono andata in ospedale pensando che il tumore fosse tornato, ero sicura", confessa. Dopo la paura, il sospiro di sollievo: "Invece, si trattava di una ciste d'acqua prodotta dalla radioterapia. Ora cerco di vivere la situazione in maniera positiva, ma credo sia normale aver paura di scottarsi dopo essere bruciati una volta", aggiunge.

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tumore al seno ciste d'acqua radioterapia
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