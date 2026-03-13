circle x black
Cerca nel sito
 

Sal Da Vinci, dopo Sanremo il tour estivo e due eventi all'Arena Flegrea: tutte le date dei live

Il video ufficiale di 'Per sempre sì' ha già superato 10 milioni di visualizzazioni

Sal Da Vinci - Fotogramma
Sal Da Vinci - Fotogramma
13 marzo 2026 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Per sempre sì', Sal Da Vinci è pronto a inaugurare una nuova stagione dal vivo. L'artista ha annunciato oggi il tour estivo 2026, una tournée che, a partire dal 18 luglio dall’Arena della Regina di Cattolica, attraverserà l’Italia toccando alcuni dei festival e delle arene più prestigiosi della penisola. Il percorso musicale accompagnerà l’artista per tutta l’estate e culminerà con due grandi concerti evento il 25 e 26 settembre 2026 all’Arena Flegrea di Napoli, che anticiperanno l'avvio del tour nei teatri italiani previsto per ottobre.

Il tour estivo offrirà al pubblico un racconto musicale che intreccia i brani più amati della sua carriera con le canzoni che stanno segnando questo nuovo capitolo artistico. La vittoria al Festival di Sanremo ha rappresentato una tappa importante nel percorso artistico di Sal Da Vinci. Il video ufficiale di "Per sempre sì" ha già superato 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre la hit "Rossetto e caffè" ha oltrepassato i 125 milioni di visualizzazioni.

Tutte le tappe del tour

Dopo la data di Cattolica, il tour prosegue: 21 luglio – Cervere (Cn) – Anima Festival; 27 luglio – Este (Pd) – Este Music Festival; 30 luglio – Agrigento – Live Arena; 1 agosto – Francavilla al Mare (Ch) – Piazza Sant’Alfonso (evento gratuito); 7 agosto – Giovinazzo (Ba) – Levante Arena; 8 agosto – San Pancrazio (Br) – Forum Eventi; 12 agosto – Cirò Marina (KR) – KrimiSound Festival; 18 agosto – Sabaudia (Lt) – Arena del Mare BCC Roma; 20 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli; 3 settembre – Roma – Roma Summer Fest (Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone); 25 settembre – Napoli – Arena Flegrea; 26 settembre – Napoli – Arena Flegrea.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo tour estivo Festival di Sanremo brano 'Per sempre sì' concerti evento teatri italiani
Vedi anche
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza