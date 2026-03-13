Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Per sempre sì', Sal Da Vinci è pronto a inaugurare una nuova stagione dal vivo. L'artista ha annunciato oggi il tour estivo 2026, una tournée che, a partire dal 18 luglio dall’Arena della Regina di Cattolica, attraverserà l’Italia toccando alcuni dei festival e delle arene più prestigiosi della penisola. Il percorso musicale accompagnerà l’artista per tutta l’estate e culminerà con due grandi concerti evento il 25 e 26 settembre 2026 all’Arena Flegrea di Napoli, che anticiperanno l'avvio del tour nei teatri italiani previsto per ottobre.

Il tour estivo offrirà al pubblico un racconto musicale che intreccia i brani più amati della sua carriera con le canzoni che stanno segnando questo nuovo capitolo artistico. La vittoria al Festival di Sanremo ha rappresentato una tappa importante nel percorso artistico di Sal Da Vinci. Il video ufficiale di "Per sempre sì" ha già superato 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre la hit "Rossetto e caffè" ha oltrepassato i 125 milioni di visualizzazioni.

Tutte le tappe del tour

Dopo la data di Cattolica, il tour prosegue: 21 luglio – Cervere (Cn) – Anima Festival; 27 luglio – Este (Pd) – Este Music Festival; 30 luglio – Agrigento – Live Arena; 1 agosto – Francavilla al Mare (Ch) – Piazza Sant’Alfonso (evento gratuito); 7 agosto – Giovinazzo (Ba) – Levante Arena; 8 agosto – San Pancrazio (Br) – Forum Eventi; 12 agosto – Cirò Marina (KR) – KrimiSound Festival; 18 agosto – Sabaudia (Lt) – Arena del Mare BCC Roma; 20 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli; 3 settembre – Roma – Roma Summer Fest (Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone); 25 settembre – Napoli – Arena Flegrea; 26 settembre – Napoli – Arena Flegrea.