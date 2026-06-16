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'Ore 14', Salvo Sottile in pole per successione Milo Infante

E a 'Far West' andrebbe Antonino Monteleone

Salvo Sottile - fotogramma/ipa
Salvo Sottile - fotogramma/ipa
16 giugno 2026 | 16.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Salvo Sottile successore di Milo Infante? A poche ore dalla seduta del Cda Rai che giovedì varerà i palinsesti della prossima stagione, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile approdo di Salvo Sottile alla conduzione di 'Ore 14' e 'Ore 14 Sera' su Rai2, gli spazi d'approfondimento finora condotti da Milo Infante, il cui passaggio a Mediaset è stato ufficializzato la scorsa settimana.

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Lo apprende l'Adnkronos da fonti vicine ad ambienti televisivi. Naturalmente, nelle settimane che seguiranno è possibile che format e titolo potranno essere rinnovati almeno in parte in vista della nuova conduzione e alla luce di eventuali nuovi innesti tra gli autori. Sottile lascerebbe così la conduzione di 'Far West' su Rai3, dove potrebbe arrivare Antonino Monteleone, che attualmente conduce sulla stessa rete 'Filorosso'.

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successione Milo Infante conduzione Rai2 Rai3
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