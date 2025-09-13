circle x black
Cerca nel sito
 

Verissimo, Samira Lui: "Gerry Scotti è un colosso, sono davvero fortunata"

La valletta de 'La ruota della fortuna' è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Samira Lui - Fotogramma/IPA
Samira Lui - Fotogramma/IPA
13 settembre 2025 | 17.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È bellissimo lavorare con Gerry Scotti, un colosso, un simpaticone", così Samira Lui ospite oggi, sabato 13 settembre, a Verissimo ha parlato del suo rapporto con il conduttore televisivo, con cui lavora al fianco ne 'La ruota della fortuna', il game show di Canale 5 che sta riscuotendo un enorme successo.

La valletta ha raccontato di essere cresciuta in campagna con i nonni: "Sono stata molto fortunata, loro sono stati i miei pilastri. Sono sempre stata con i piedi per terra ma ho sempre sognato di fare televisione e piano piano la vita mi ha portato qui", ha ammesso con orgoglio.

Samira, legatissima alla mamma Doretta, ha parlato a Silvia Toffanin del loro rapporto speciale: "Io sono davvero fortunata a essere stata cresciuta da una famiglia grandissima, formata solo da mia mamma, ma comunque grandissima", ha detto sciogliendosi in un pianto.

L'amore è un tassello fondamentale nella vita di Samira, legata sentimentalmente a Luigi Punzo da 7 anni: "È geloso però non me lo fa pesare, mi stima tanto e si fida di me. Mi rispetta come persona e come fidanzata", ha raccontato.

L'assenza del padre

Il papà della showgirl è andato via di casa prima che lei nascesse. A Verissimo, Samira ha raccontato di non averlo mai conosciuto: "Ci siamo sentiti prima del mio ingresso al Grande Fratello. Non l'ho mai incontrato, non ho sofferto molto perché ho comunque una bellissima famiglia al mio fianco. Ma spero un giorno di poterlo incontrare".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
samira lui gerry scotti verissimo
Vedi anche
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza