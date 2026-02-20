circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo 2026, Morgan non sarà sul palco con Chiello: "Sarei stato ingombrante"

L'artista: "Non volevo togliergli spazio, sarò dietro le quinte nella serata cover"

Morgan - (Fotogramma/Ipa)
Morgan - (Fotogramma/Ipa)
20 febbraio 2026 | 17.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Morgan non salirà sul palco dell'Ariston nella serata delle cover di Sanremo 2026. Durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte.

Il frontman dei Bluvertigo aveva annunciato la sua decisione con un post su Instagram. "Aver fatto le prove ha fatto emergere una cosa: la mia presenza era troppo ingombrante e l’effetto risultava controproducente per lui (Chiello, ndr), e invece di supportarlo, rischiava di togliergli lo spazio che merita un giovane in gara", ha spiegato poi Morgan all'Adnkronos parlando della decisione di sfilarsi dal duetto di Sanremo, nel quale avrebbe dovuto esibirsi insieme a Chiello con il celebre brano di Luigi Tenco 'Mi sono innamorato di te'.

"Il repertorio di Tenco è materia delicata - dice Morgan - Quando lo si frequenta da molti anni, si sa quanto possa diventare dominante in scena. In una gara è giusto che l’interpretazione non venga sbilanciata". "Alcuni repertori non sono neutri, portano con sé un peso specifico. Ho preferito non alterare quell’equilibrio", spiega l'artista, che con questa esibizione sarebbe dovuto tornare sul palco dell'Ariston per la prima volta dalla celebre lite con Bugo del 2020.

I post su Instagram

"La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover - 'Mi sono innamorato di te' di Luigi Tenco - e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello", si legge nel post.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo sanremo 2026 morgan sanremo 2026 morgan chiello morgan chiello tenco
Vedi anche
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza