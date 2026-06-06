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Sanremo 2027, De Martino annuncia le date: dal 16 al 20 febbraio

Con la comunicazione la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio

Stefano De Martino - (Ipa)
Stefano De Martino - (Ipa)
06 giugno 2026 | 10.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico, Stefano De Martino sui suoi canali social mentre ascolta 'Vita Spericolata' di Vasco Rossi. Con la comunicazione delle date la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al Direttore dell’Intrattenimento PrimeTime, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.

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