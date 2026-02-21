"Potresti cocondurre la serata finale del Festival?". Giorgia Cardinaletti, conduttrice del Tg1, affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio. Il direttore artistico 'ha arruolato' la giornalista in diretta stasera, nel collegamento durante il Tg1 delle 20. "Tu sarai qui a Sanremo per i collegamenti per il Tg1. Sabato, visto che finisci con il collegamento delle 20.30, potresti essere con me e con Laura a cocondurre il Festival?", chiede Conti. "Prego? Non è uno scherzo?", replica Cardinaletti. "Sì, grazie... Non so che dire", aggiunge la giornalista.

Nel collegamento, Conti annuncia che nel Festival al via martedì 24 febbraio "i premi alla carriera di quest’anno andranno a Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli".