Sanremo, Carlo Conti: "Da Mattarella parole meravigliose, mi sono emozionato" - Video

“È stato emozionante. Il Presidente è straordinario come sempre". Così Carlo Conti uscendo dal Palazzo del Quirinale, dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato il cast del Festival di Sanremo 2026. Insieme a Conti e Laura Pausini erano presenti tutti i big in gara, tranne Patty Pravo, assente per una lieve indisposizione. Il Presidente, ha aggiunto Conti, "ha detto delle parole meravigliose. È stato un momento emozionante. Io che non mi emoziono mai, mi sono emozionato. È stato un incontro meraviglioso".