circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, Carlo Conti: "Da Mattarella parole meravigliose, mi sono emozionato" - Video

13 febbraio 2026 | 13.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

“È stato emozionante. Il Presidente è straordinario come sempre". Così Carlo Conti uscendo dal Palazzo del Quirinale, dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato il cast del Festival di Sanremo 2026. Insieme a Conti e Laura Pausini erano presenti tutti i big in gara, tranne Patty Pravo, assente per una lieve indisposizione. Il Presidente, ha aggiunto Conti, "ha detto delle parole meravigliose. È stato un momento emozionante. Io che non mi emoziono mai, mi sono emozionato. È stato un incontro meraviglioso".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo sanremo 2026 carlo conti sergio mattarella
Vedi anche
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza