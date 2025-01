Gerry Scotti sarà il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2025. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il conduttore televisivo ha ottenuto la liberatoria da Mediaset per affiancare Carlo Conti sul palco dell'Ariston martedì 11 febbraio. L'indiscrezione, inizialmente lanciata da Dagospia, trova quindi conferma.

Gerry Scotti e Jovanotti per la prima serata del festival

Il direttore artistico del Festival, come promesso, è riuscito dunque a coinvolgere due amici di lunga data: Gerry Scotti e Jovanotti. Quest'ultimo ha già promesso uno spettacolo unico.

Il 'Ragazzo fortunato' ha già calcato molte volte il palco dell'Ariston mentre per Scotti, volto storico di Mediaset, si tratta di un debutto sanremese. Il conduttore, impegnato in queste settimane con 'Io Canto Senior' su Canale 5, aveva già dichiarato che, qualora fosse arrivata una proposta, il suo editore Pier Silvio Berlusconi non avrebbe opposto resistenza.

Del resto, Mediaset aveva già dato il via libera alla partecipazione di Maria De Filippi, al fianco di Carlo Conti, al Festival di Sanremo 2017, e nella storia del festival ci sono altri precedenti celebri. Gerry Scotti, che quest'anno ha fatto sfoggio delle sue doti canore con l'album natalizio 'Gerry Christmas', chissà se anche sul palco dell'Ariston farà una sorpresa musicale all'appassionato pubblico sanremese.