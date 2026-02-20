Il direttore artistico e conduttore del festival interviene sui rumors: "Questa è troppo grossa, rasenta la fantascienza"

Un invito al festival di Sanremo 2026 in forma privata di Carlo Conti alla premier Giorgia Meloni? "Fake", risponde a caratteri cubitali lo stesso Conti in un post su Instagram.

Conti posta la foto di uno degli articoli usciti sull'argomento con il titolo "Perché Giorgia Meloni potrebbe seguire il Festival di Sanremo dalla prima fila dell'Ariston" e il sommario che recita: "Sarebbe la prima volta per un presidente del Consiglio: l'invito sarebbe arrivato in forma privata da Carlo Conti". In sovrimpressione sulla foto, Conti scrive in rosso un enorme "Fake". E nel post aggiunge: "Questa è troppo grossa, Rasenta la fantascienza".