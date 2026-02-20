circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, Conti: "Un mio invito a Meloni per l'Ariston? Fake"

Il direttore artistico e conduttore del festival interviene sui rumors: "Questa è troppo grossa, rasenta la fantascienza"

Giorgia Meloni e Carlo Conti - Ipa
Giorgia Meloni e Carlo Conti - Ipa
20 febbraio 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Un invito al festival di Sanremo 2026 in forma privata di Carlo Conti alla premier Giorgia Meloni? "Fake", risponde a caratteri cubitali lo stesso Conti in un post su Instagram.

Conti posta la foto di uno degli articoli usciti sull'argomento con il titolo "Perché Giorgia Meloni potrebbe seguire il Festival di Sanremo dalla prima fila dell'Ariston" e il sommario che recita: "Sarebbe la prima volta per un presidente del Consiglio: l'invito sarebbe arrivato in forma privata da Carlo Conti". In sovrimpressione sulla foto, Conti scrive in rosso un enorme "Fake". E nel post aggiunge: "Questa è troppo grossa, Rasenta la fantascienza".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo giorgia meloni carlo conti giorgia meloni sanremo
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza