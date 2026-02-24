circle x black
Sanremo, la dedica di Morandi per Tredici Pietro: "Resti il nostro bambino"

Il messaggio carico di emozione prima del grande debutto

Gianni Morandi, Anna Dan, Tredici Pietro - fotogramma/ipa
Gianni Morandi, Anna Dan, Tredici Pietro - fotogramma/ipa
24 febbraio 2026 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino". Gianni Morandi, in punta di piedi, affida ai social un messaggio carico di emozione e orgoglio per il figlio Pietro Morandi in arte Tredici Pietro, che da stasera, martedì 24 febbraio, salirà sul palco di Sanremo come concorrente Big.

"Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi", ha esordito Gianni Morandi a corredo di uno scatto in bianco e nero di vecchia data che ritrae l'eterno ragazzo e il piccolo Pietro.

Il cantante ha sottolineato l'orgoglio e la fiducia nei confronti del figlio: "Stasera salirai sul palco di Sanremo. La mamma ed io ti guarderemo emozionati, in silenzio. Comunque andrà, sarà un orgoglio vederti lì, con il tuo coraggio e la tua verità. Ti vogliamo bene, mamma e papà", ha concluso.

