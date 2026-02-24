Il messaggio carico di emozione prima del grande debutto
"Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino". Gianni Morandi, in punta di piedi, affida ai social un messaggio carico di emozione e orgoglio per il figlio Pietro Morandi in arte Tredici Pietro, che da stasera, martedì 24 febbraio, salirà sul palco di Sanremo come concorrente Big.
"Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi", ha esordito Gianni Morandi a corredo di uno scatto in bianco e nero di vecchia data che ritrae l'eterno ragazzo e il piccolo Pietro.
Il cantante ha sottolineato l'orgoglio e la fiducia nei confronti del figlio: "Stasera salirai sul palco di Sanremo. La mamma ed io ti guarderemo emozionati, in silenzio. Comunque andrà, sarà un orgoglio vederti lì, con il tuo coraggio e la tua verità. Ti vogliamo bene, mamma e papà", ha concluso.