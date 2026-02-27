circle x black
Sanremo, Rai avvia verifiche su caso 'Animali notturni' di Malika: titolo spot?

Il titolo della canzone è anche il nome di un prodotto di bellezza lanciato proprio in questi giorni

Malika Ayane
27 febbraio 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
La Rai ha avviato delle verifiche sul caso di 'Animali notturni'. Il titolo della canzone di Malika infatti è anche il nome di un prodotto di bellezza lanciato proprio in questi giorni dal noto marchio di cosmetici Veralab. E nei giorni scorso la cantante ha fatto dei post sui social taggando Veralab segnalando con l'hashtag #adv che si trattava di pubblicità. "Rimedi diurni per animali notturni", scriveva l'artista sotto una foto di due giorni fa.

A quanto si apprende, la Rai non era a conoscenza dell'abbinamento del titolo della canzone di Malika Ayane 'Animali notturni' al nome di un prodotto commerciale lanciato dalla società Veralab in occasione del Festival. Quindi l'azienda sta raccogliendo tutti gli elementi necessari per valutare la vicenda e le relative responsabilità, e naturalmente se ritenuto opportuno agirà a tutela dei propri diritti, come peraltro già fatto in passato in situazioni analoghe (per esempio per la vicenda John Travolta – Upower, rispetto a cui è in corso la causa per il risarcimento del danno).

L'azienda è infatti particolarmente attenta a proposito dei rischi relativi alla pubblicità occulta. Per questo motivo sia il Regolamento del Festival che gli accordi con artisti e case discografiche vietano espressamente qualsiasi attività qualificabile come pubblicità occulta.

Peraltro tale divieto viene puntualmente ribadito a tutti i partecipanti - per iscritto - il sabato prima dell’inizio del Festival, avvisandoli del fatto che (testualmente) “non sono in alcun modo ammesse operazioni volte a sfruttare il palco del Festival per improprie operazioni promo-pubblicitarie”.

Quanto invece alla citazione di marchi nei testi dei brani musicali, si tratta di un’attività che rientra nella libera espressione artistica di ciascun autore.

sanremo 2026 malika ayane
