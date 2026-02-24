La cantante sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026

L'emozione sale, ma Laura Pausini è pronta a salire sul palco. Da questa sera, martedì 24 febbraio, la cantante sarà la co-conduttrice fissa, per tutte e cinque le serate, al fianco di Carlo Conti.

Un ruolo importante che l'artista aveva definito sui social come "la più pazza delle mie avventure professionali", ammettendo di sentirne tutta la responsabilità.

A sostenerla, come sempre, la sua famiglia. A poche ore dal debutto della kermesse, Pausini ha ricevuto nella camera d'hotel un regalo speciale dalla figlia Paola, nata nel 2013 dall'amore con Paolo Carta: un mazzo di tulipani accompagnato da un biglietto scritto a mano: "In bocca al lupo mamma. Ti voglio bene. Paola".