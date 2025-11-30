circle x black
Sanremo 2026, chi è Sayf: il rapper italo-tunisino scelto da Carlo Conti

Ecco chi è il rapper italo-tunisino, uno delle tre voci del brano 'Sto bene al mare'

Sayf - fotogramma/ipa
Sayf - fotogramma/ipa
30 novembre 2025 | 14.17
Redazione Adnkronos
Sayf è uno dei 30 big di Sanremo 2026. Il rapper italo-tunisino è stato annunciato oggi, domenica 30 novembre, come concorrente del Festival di Sanremo di Carlo Conti, in scena dal 24 al 28 febbraio. Ma chi è Sayf?

Chi è Sayf

Sayf è un rapper di 26 anni, classe 1999, nato da madre tunisina e padre italiano a Genova e cresciuto tra Rapallo e Santa Margherita Ligure. Si tratta di uno dei profili più interessanti della nuova scena urban in Italia, che riesce a coniugare stili diversi e non si ferma alle coordinate tradizionali del rap.

Sayf si avvicina alla musica da bambino, studiando tromba alle scuole medie. Uno strumento che lo accompagna ancora oggi nelle canzoni e nei concerti, e le cui sonorità si ritrovano in molti suoi brani. A quattordici anni nasce la sua passione per il rap e nel 2017 entra nel collettivo Luvre Muzik – fondato insieme al produttore genovese Zero Vicious – con cui pubblica due mixtape indipendenti: Sono triste (2019), progetto di 25 tracce poi “rinnegato”, e Everyday Struggle (2020), scritto durante la pandemia mentre viveva a Sesto San Giovanni, a Milano.

La maturità artistica però arriva nel 2024, anno in cui Sayf fonda il collettivo Genovarabe e firma con ADA/Warner Music, pubblicando l’EP 'Se Dio Vuole' e cominciando a farsi notare con una serie di singoli che ne rivelano l’identità musicale.

Nascono quindi collaborazioni con Rhove,Disme ed Ele A e poi, nel 2025, quella con Bresh in 'Erica', uno dei brani più di successi dell'album 'Mediterraneo'. Il grande pubblico, in ogni caso, lo ha scoperto in estate con 'Sto bene al mare', brano firmato insieme a Marco Mengoni e Rkomi.

