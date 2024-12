Da Roberto Bolle a Placido Domingo, passando per lo scrittore Alessandro Baricco, oltre alle cariche istituzionali e ai nomi di alto rango delle imprese. E' lungo l'elenco degli ospiti e delle personalità vip che domani sera sono attesi al Teatro alla Scala per l'inaugurazione della stagione 2024-2025 sulle note di 'La forza del destino' di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Riccardo Chailly. A partire dallo stilista Giorgio Armani, il ballerino Roberto Bolle, il giornalista Roberto D’Agostino, l’étoile delle Scala, Nicoletta Manni e il marito, il primo ballerino del corpo di ballo del Teatro alla Scala, Timofej Andrijashenko.

Tra le istituzioni, in prima fila sul palco reale ci saranno la senatrice a vita Liliana Segre con accanto da una parte il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e la compagna Chiara Bazoli, e dall'altra il presidente del Senato, Ignazio La Russa e la moglie Laura De Cicco. In assenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, impegnato a Parigi per la riapertura della cattedrale di Notre-Dame, si ripropone così lo stesso schema dell'anno passato.

Sul palco reale saranno presenti inoltre la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli con la moglie Valeria Falcioni e il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia. Assente, invece, il presidente della Corte Costituzionale, Augusto Antonio Barbera, inizialmente atteso. Non mancheranno l'ex premier Mario Monti e l'ex vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell.

Tra gli ospiti del Piermarini anche tre grandi glorie della lirica: i tenori spagnoli Placido Domingo e José Carreras, il soprano Raina Kabaiwanska mentre torna da spettatore per il 7 dicembre, anche il tenore Francesco Meli che ha cantato quasi tutte le ultime Prime. Immancabile la schiera di rappresentanti del mondo delle imprese e delle banche, dal presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, all'imprenditrice Emma Marcegaglia, presidente e ad di Marcegaglia Holding passando per il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, fino a Diana Bracco, ad dell'omonimo gruppo e all'amministratore delegato di Mapei, Veronica Squinzi.