circle x black
Cerca nel sito
 

Scala, debutta l'alert: avvertimento agli spettatori sui contenuti sensibili

Tra omicidi e violenza, l'avviso per 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk'

Scala, debutta l'alert: avvertimento agli spettatori sui contenuti sensibili - Adnkronos
Scala, debutta l'alert: avvertimento agli spettatori sui contenuti sensibili - Adnkronos
07 dicembre 2025 | 17.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per la prima volta al Teatro alla Scala debutta l'alert per gli spettatori che li mette in guarda su eventuali contenuti sensibili legati al tema della scabrosità dell'opera 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk' di Smitrij Shostakovic che inaugura questa sera la stagione lirica.

Vista la trama con omicidi e violenza sui tablet, insieme ai sottotitoli, appare anche l'avvertenza che "alcune scene potrebbero urtare la sensibilità degli spettatori".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Scala prima della scala prima della scala alert contenuti prima della scala 2025
Vedi anche
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza