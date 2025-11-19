Sean Penn recita in film ucraino per un dollaro: ''Modo per aiutare Paese''

Sean Penn, attore e regista statunitense, ha recitato nel film ucraino 'War Through the Eyes of Animals' ('La guerra attraverso gli occhi degli animali') con un compenso di un solo dollaro. E' quanto rivela 'Ukrainska Pravda', è uno dei principali quotidiani online dell’Ucraina. Secondo il produttore Oleh Kokhan, Penn ha scelto questa cifra perché, secondo le regole del 'Screen Actors Guild' degli Stati Uniti, è vietato lavorare gratuitamente. ''Lavorare per un dollaro in un film ucraino è anche un modo per sostenere l’Ucraina - ha dichiarato Kokhan - Questa decisione conferma che il nostro cinema e i suoi temi risuonano con un pubblico internazionale''. Il film è un’antologia composta da sette novelle, ognuna diretta da un regista diverso, che raccontano storie vere sugli animali salvati durante la guerra. Penn interpreta un sound producer che per caso diventa testimone dell’inizio dell’invasione. La prima mondiale del film è avvenuta al Tribeca Film Festival a New York, mentre in Ucraina è stato presentato all’Odesa Film Festival il 4 ottobre.