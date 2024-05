'Sedotta e Sclerata', al Parioli di Roma si parla di sclerosi multipla

Lo spettacolo in programma il 1° giugno, organizzato dall'associazione Libera Civitas, è voluto da Ileana Speziale che, a 20 anni, ha scoperto di essere colpita dalla malattia: "ma io non mi sono arresa e voglio dare coraggio a chi si trova a fare i conti con questa esperienza".

Parlare di sclerosi multipla da un palcoscenico teatrale per sensibilizzare i giovani contro ogni forma di discriminazione e di pregiudizio su questa malattia. Si intitola 'Sedotta e Sclerata Show3' - lo spettacolo in programma il primo giugno, alle 20.30, al Teatro Parioli di Roma - organizzato dall'associazione Libera Civitas e voluto fortemente da Ileana Speziale che, all'età di vent'anni ha scoperto di essere affetta dalla sclerosi multipla, "ma - confessa la stessa Speziale - non mi sono arresa e ora voglio infondere coraggio a chi come me si trova a fare i conti con questa esperienza".

Lo spunto è la Giornata mondiale della sclerosi multipla e sarà una grande festa per spiegare che alla malattia bisogna dare una risposta di resilienza. Anche se colpita da questa malattia la risposta di Ileana Speziale non ha lasciato spazio alla rassegnazione e oggi è diventata un punto di riferimento per chi combatte contro questo nemico subdolo: "Ho deciso di scrivere un libro - spiega - dal quale poi è nato lo spettacolo che andrà in scena al Parioli. Ho voluto raccontare un pezzo di vita vissuta attraverso aneddoti, ansie, preoccupazioni, curiosità. E ho voluto farlo in chiave ironica, sarcastica, spiritosa e sicuramente con contenuti realistici ma lontano dai luoghi comuni".

Il progetto dunque vuole affrontare di petto la sclerosi multipla e intende essere uno strumento per sensibilizzare in particolare la popolazione giovanile, la più colpita, ma, nello stesso tempo, si pone l'obiettivo di essere un veicolo di emozioni e messaggi positivi da trasmettere attraverso un percorso artistico: "La serata del primo giugno -continua Ileana- sarà una festa alla quale parteciperanno tanti amici: Francesco Baccini, Massimo Contati, Roberto Cianciullo, Fabio Fornaciari, Vanessa Gravina, Andrea Lucchi, Diego Moreno, il Piceno Pop Chorus, Giuseppe Picone, le The Puppini Sisters, Rachele Stanisci, Corrado Tedeschi. Presenta Alessandro Greco". L'ingresso è gratuito e ci si può prenotare alla mail a: libera_civitas@yahoo.it.