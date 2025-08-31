circle x black
Cerca nel sito
 

Seth Rogen al Lido, sopralluoghi per 'The Studio 2?

Seth Rogen in un episodio di 'The Studio'
Seth Rogen in un episodio di 'The Studio'
31 agosto 2025 | 12.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seth Rogen a sorpresa all'82esima Mostra del Cinema di Venezia. L'attore e regista, a quanto apprende l'Adnkronos, è stato avvistato nella sala stampa, allestita nel Palazzo del Casinò. La sua presenza non era prevista nel programma della kermesse. Resta da capire se si tratti di una semplice visita o se sia sbarcato al Lido per i sopralluoghi 'The Studio', come sperano i fan. L'annuncio della seconda stagione - che tornerà a raccontare il dietro le quinte di Hollywood - è arrivato lo scorso maggio, quindi le tempistiche potrebbero coincidere.

Nella serie comedy Apple Tv+- la cui prima stagione ha avuto un grande successo - Seth Rogen - in veste sia di attore che di creatore e regista - interpreta Matt Remick, il nuovo direttore della Continental Studios, una storica casa di produzione in crisi. In un settore in cui i film faticano a rimanere vivi, Matt e il suo team di dirigenti in lotta combattono le proprie insicurezze, mentre si scontrano con artisti narcisisti e con dirigenti aziendali spietati, alla disperata ricerca di film che lascino il segno. Tra party esclusivi, visite sui set, riunioni marketing e premiazioni, ogni occasione può trasformarsi in un successo clamoroso o in un disastro totale. Per Matt, che vive e respira cinema, è il lavoro dei suoi sogni, ma sa che potrebbe anche distruggerlo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mostra del Cinema di Venezia The Studio 2 Apple Tv+ Seth Rogen
Vedi anche
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza