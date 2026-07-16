"Dobbiamo essere uniti nel perseguimento del bene comune, uniti nel perseguire il rispetto dello Stato di diritto. Man mano che le capacità delle macchine si espandono, devono crescere anche le responsabilità etiche, morali e intellettuali di chi le crea. Perché la dignità umana non è un algoritmo". A parlare è l'attrice Sharon Stone che - nel suo intervento alla "Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear Wars" in qualità di Ambasciatrice dell'Enclicica 'Magnifica Humanitas', organizzata in Campidoglio a Roma - ha invocato "Pace e bene" .