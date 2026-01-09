circle x black
Simona Tagli: "Con Francesco è finita, ha annullato nozze per foto di 20 anni fa"

Simona Tagli:
09 gennaio 2026 | 19.45
Redazione Adnkronos
"Francesco Ambrosoli il padre di mia figlia Georgia ha mandato in fumo le nostre nozze fissate per il 13 maggio ma per me è finita. Se anche tornasse non lo vorrei più". Lo ha detto Simona Tagli a Monica Setta a 'Storie al bivio' nella puntata di sabato 10 gennaio in onda alle 15.30 su Rai 2. Ambrosoli, 'il re del miele', avrebbe azzerato le nozze dopo alcune foto sexy del passato di Simona pubblicate da giornali e siti.

"Appena sono uscite le mie foto in topless di 20 anni fa Francesco mi ha chiamato e ho passato un brutto quarto d'ora" rivela l'attrice: "Ho diffidato la stampa dal pubblicare ancora quelle foto ma non ho perdonato la sfuriata del padre di mia figlia. Sa quanto gli sono legata, da quando é nata Georgia non ho più avuto un uomo perché c'era solo lui per me. Ma adesso basta. Altri che voto di castità, nel 2026 voglio recuperare il tempo perduto sentimentalmente e con Francesco ho chiuso per sempre", assicura.

